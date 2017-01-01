Трое украинцев пытались пронести в РФ три миллиона рублей под одеждой

Нарушители спрятали в одежде рубли, гривны и доллары. Общая сумма средств в эквиваленте составила более 1 305 000 гривен.

На пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области пограничники задержали троих граждан Украины, которых пешком шли в Российскую Федерацию, спрятав под одеждой более 3 миллионов рублей.

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Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

“Двое мужчин и женщина 1984, 1952 и 1958 рождения направлялись пешком в Россию. Во время проверки под одеждой наших соотечественников общая обзорная группа нашла спрятанные 3 миллиона 185 тысяч рублей РФ и 100 долларов США“, - говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что эквивалент выявленных средств составил более 1 млн 305 тысяч гривен.

Цель, с которой люди несли деньги в Россию, не уточняется dpsu.gov.ua

Среди купюр были гривны, доллары и рубли dpsu.gov.ua

Напомним, в апреле пограничники Харьковской области задержали мужчину, пытавшегося незаконно перенести 25 тысяч евро. Мужчина прятал деньги в носках.