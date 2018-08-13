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Во Львовской области от удара током погиб рыбак

Комментариев: 1
Забрасывая 7-метровую удочку, мужчина задел провода высоковольтной линии.
Рыбак скончался мгновенно
Рыбак скончался мгновенно
УНИАН

В селе Зашков Львовской области 44-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки. 

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В департаменте гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что Мужчина при забрасывании семиметровой удочки, которая была в разложенном виде, задел провода линии электропередач, передает УНИАН.

Отмечается, что мужчина погиб моментально.

Напомним, 11 июля в Житомире от удара тока погибла беременная женщина. Причиной трагедии послужил незаземленный холодильник.

Ранее, 18 июня, в Бериславском районе Херсонской области 8-летний мальчик погиб от удара током на заброшенном заводе.

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Теги: Зашков, рыбак, линия электропередач, удочка
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Комментариев (1)
ГyнВсемогущий    13.08.2018, 13:17
Оценка:  0
ГyнВсемогущий
На той земле так все удочку забрасывают,но вот свет там далеко не всегда есть...
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