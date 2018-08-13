Во Львовской области от удара током погиб рыбак

Забрасывая 7-метровую удочку, мужчина задел провода высоковольтной линии.

В селе Зашков Львовской области 44-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки.

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В департаменте гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что Мужчина при забрасывании семиметровой удочки, которая была в разложенном виде, задел провода линии электропередач, передает УНИАН.

Отмечается, что мужчина погиб моментально.

Напомним, 11 июля в Житомире от удара тока погибла беременная женщина. Причиной трагедии послужил незаземленный холодильник.

Ранее, 18 июня, в Бериславском районе Херсонской области 8-летний мальчик погиб от удара током на заброшенном заводе.