Во Львовской области от удара током погиб рыбак
Забрасывая 7-метровую удочку, мужчина задел провода высоковольтной линии.
В селе Зашков Львовской области 44-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки.
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В департаменте гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что Мужчина при забрасывании семиметровой удочки, которая была в разложенном виде, задел провода линии электропередач, передает УНИАН.
Отмечается, что мужчина погиб моментально.
Напомним, 11 июля в Житомире от удара тока погибла беременная женщина. Причиной трагедии послужил незаземленный холодильник.
Ранее, 18 июня, в Бериславском районе Херсонской области 8-летний мальчик погиб от удара током на заброшенном заводе.