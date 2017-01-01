В Мелитополе горела пятиэтажка: пострадал младенец

Хозяйка квартиры с малышкой 2018 года рождения госпитализированы в детскую больницу.

В результате пожара младенец попал в больницу фото из соцсетей

В Мелитополе загорелся жилой пятиэтажный дом. В результате пожара получил травмы младенец 2018 года рождения. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

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“12 августа в 23:56 в Службу спасения “101“ поступило сообщение о пожаре в одном из пятиэтажных домов по ул. Гризодубовой в г. Мелитополь. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на кухне в квартире на третьем этаже горят домашние вещи на площади 2 кв.м“, - говорится в сообщении.

До приезда спасателей хозяйка с дочерью 2018 года рождения самостоятельно вышли на улицу. Их каретой скорой помощи госпитализировали в детскую больницу.

“В 00:04 пожарные локализовали возгорание, а в 00:10 - полностью ликвидировали. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование“, - отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье 12-летний мальчик выпрыгнул из окна из-за возгорания электрочайника и получил травмы.