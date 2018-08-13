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СМИ нашли документы о сомнительной продаже Гриценко 24 га земли ВСУ в Киеве- УНИАН

Комментариев: 5
СМИ нашли документы о сомнительной продаже Гриценко 24 га земли ВСУ в Киеве- УНИАН

УНІАН опубликовало сенсационные документы с личной подписью Гриценко, свидетельствующие о масштабной коррупции экс-министра и его окружения. 

Впервые опубликованы сенсационные документы за собственноручной подписью Анатолия Гриценко, демонстрирующие, что, занимая должность министра обороны Украины, тот на протяжении 2005-2007 гг. незаконно продал 24 га супердорогой столичной земли. В этой преступной сделке самое активное участие принимал тогдашний мэр Киева Леонид Черновецкий, известный также как “Леня-Космос“.

Документы свидетельствуют о нанесении ущерба Вооруженным Силам Украины при отчуждении земельных участков на сумму 122 миллиона гривен (в ценах 2005-2007гг.). На документах – “…личная подпись Анатолия Гриценко, а также “смотрящего“ за “гешефтами“ тогдашнего министра обороны Вячеслава Кредисова“. 

Суть “оборудки“, пишет УНИАН состоит в том, что, не имея на то никаких законных оснований, в нарушение законов и ведомственных актов, министр обороны А. Гриценко передал частной компании 24 гектара элитной земли Минобороны – на Столичном Шоссе, в 15 минутах езды от центра Киева.

Документы, по мнению авторов расследования, свидетельствуют об актуальности уголовных перспектив “дела Гриценко“.

Журналисты утверждают, что есть и другие компрометирующие документы за подписью Гриценко, касающиеся сотен гектаров земли в поселке Коцюбинский под Киевом, 17 га территории квартирно-эксплуатационной части Киевского военного округа, вместе с постройками, участка площадью 0,8 гектаров в центре Киева (ул. Грушевского 30) и других “вкусных кусков“, напоминает “Аргумент“.

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Комментариев (5)
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Dimon-111    13.08.2018, 13:09
Оценка:  +1
Dimon-111
На выборах как всегда будем выбирать из сортов говна
piter_bur    13.08.2018, 12:47
Оценка:  0
piter_bur
Жилье то хоть построили? Каков результат? Где деньги?
Конфузий    13.08.2018, 12:53
Оценка:  +1
Конфузий
Деньги в мешках. А мешки под глазами.
Конфузий    13.08.2018, 12:22
Оценка:  +4
Конфузий
Столько всего интересного находят в предвыборный период! Похоже, что в нашем государстве соответствующие органы только в этот период и работают.
Dimon-111    13.08.2018, 13:07
Оценка:  +1
Dimon-111
Это не органы, это журналисты, и работают только потому что начался передвыборный слив компроматов.
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