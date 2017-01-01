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Под Одессой фура столкнулась с маршруткой: есть жертвы и пострадавшие

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Тело погибшего водителя пришлось доставать из автомобиля с помощью специнструментов.
Тело водителя пришлось доставать из машины специнструментом
Тело водителя пришлось доставать из машины специнструментом
odesa.dsns.gov.ua

В Одесской области, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Маршрутка, следовавшая из Конотопа столкнулась с фурой, в результате чего водитель микроавтобуса скончался, а 7 пассажиров пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС Одесской области.

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“13 августа в 3:49 поступила информация о том, что в Великомихайловском районе на 390 км автодороги Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля“, - говорится в сообщении.

В аварии пострадало семь пассажиров
В аварии пострадало семь пассажиров
odesa.dsns.gov.ua

В результате столкновения водитель маршрутки погиб, спасателям пришлось доставать тело с помощью специнструмента. 

Также пострадали 7 из 14 пассажиров, находившихся в микроавтобусе, они были доставлены в медицинские учреждения.

Пока причины ДТП устанавливаются. 

Напомним,  ранее сообщалось, что в Венгрии в ДТП пострадало 13 украинцев.

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Теги: Одесская область, ДТП, смерть, авария, водитель, пострадавшие, грузовик, маршрутка
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