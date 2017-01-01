Под Львовом в аварии погиб мотоциклист и пострадали 5 человек

В аварии пострадали пять человек, из них два ребенка – в возрасте три месяца и один год. Все они госпитализированы.

В ДТП во Львовской области погиб 27-летний байкер и пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в понедельник, 13 августа.

Инцидент произошел накануне на автодороге Киев-Чоп возле пгт Олесько Бусского района.Там столкнулись автомобиль Volkswagen Venta и мотоцикл BMW.

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В результате ДТП водитель мотоцикла, 1991 года рождения, погиб на месте происшествия от полученных травм.

"Еще пять человек, из них два ребенка в возрасте три месяца и один год, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Бусскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали водителя из автомобиля и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание машины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно уличные гонки закончились столкновением с полицией.