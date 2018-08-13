Убийство студентки под Житомиром: подозреваемый задержан, известны мотивы

Правоохранители полагают, что мотивом для убийства 20-летней девушки стала месть.

В Житомире задержан мужчина, подозреваемый в громком убийстве 20-летней студентки Анны Голубенко, которая исчезла 2 августа. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает ТСН, ссылаясь на слова начальника ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко.

Читай также: В Харькове покончил с собой иностранный студент

На брифинге, Печененко рассказал, что задержанный получил два месяца под стражей без права внесения залога. Начальник ГУНП рассказал, что убийца отомстил девушке за то, что именно Голубенко якобы предоставила необходимую информацию злоумышленникам, которые в июне удерживали его в гараже, требуя деньги.

Известно, что злоумышленник местный и был знаком со своей жертвой.

Преступник задушил потерпевшую в автомобиле, чтобы скрыть преступление, отвез в лесополосу, оставил в овраге, прикрыв мусором.

В рамках досудебного расследования, начатого по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины, проводился комплекс мероприятий для раскрытия преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области жестоко убили 20-летнюю девушку. Исчезла она еще 2 августа, однако тело Анны Голубенко нашли на окраине села Бондарцы только 8 августа. Бездыханное тело девушки обнаружил местный житель, который собирал орехи и почувствовал неприятный запах. Он подошел ближе к оврагу и увидел, что из-под шифера торчит женская рука.