Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убийство студентки под Житомиром: подозреваемый задержан, известны мотивы

Комментариев: 5
Правоохранители полагают, что мотивом для убийства 20-летней девушки стала месть.
Мотивом для убийства 20-летней Анны Голубенко могла быть месть, считает полиция
Мотивом для убийства 20-летней Анны Голубенко могла быть месть, считает полиция
tsn.ua

В Житомире задержан мужчина, подозреваемый в громком убийстве 20-летней студентки Анны Голубенко, которая исчезла 2 августа. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает ТСН, ссылаясь на слова начальника ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко.

Читай также: В Харькове покончил с собой иностранный студент

На брифинге, Печененко рассказал, что задержанный получил два месяца под стражей без права внесения залога. Начальник ГУНП рассказал, что  убийца отомстил девушке за то, что именно Голубенко якобы предоставила необходимую информацию злоумышленникам, которые в июне удерживали его в гараже, требуя деньги.

Известно, что злоумышленник местный и был знаком со своей жертвой.

Преступник задушил потерпевшую в автомобиле, чтобы скрыть преступление, отвез в лесополосу, оставил в овраге, прикрыв мусором.

В рамках досудебного расследования, начатого по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины, проводился комплекс мероприятий для раскрытия преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области жестоко убили 20-летнюю девушку. Исчезла она еще 2 августа, однако тело Анны Голубенко нашли на окраине села Бондарцы только 8 августа. Бездыханное тело девушки обнаружил местный житель, который собирал орехи и почувствовал неприятный запах. Он подошел ближе к оврагу и увидел, что из-под шифера торчит женская рука.

Поделись:
Теги: Житомирская область, студентка, убийство, убийца, мотивы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
BaltijasCels    13.08.2018, 14:17
Оценка:  -1
BaltijasCels
Нужно возвращать смертную казнь...
Конфузий    13.08.2018, 14:48
Оценка:  +1
Конфузий
Начнем с тебя.
Letohradek    13.08.2018, 14:55
Оценка:  +2
Letohradek
На расии об этом поговаривают все чаще и чаще. Потерпите пока полностью закроется "железный занавес", ваши мечты сбудутся.
ultradetka    13.08.2018, 14:08
Оценка:  -1
ultradetka
Уже давно показали в новостях.Девушка из богатой семьи,убил ее 30 летний парень.Наверное,поклонник.
direktor_b    13.08.2018, 14:46
Оценка:  +2
direktor_b
Но написано же,что она навела не него преступников,которые пытались выбить с него деньги насильственным путем...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь