В Каменском из маршрутки на ходу выпала женщина

Пострадавшая получила ссадины и ушибы, но к водителю претензий не имеет. Он оплатит ее лечение.

В сети появилось видео момента, как утром 11 августа в Каменском Днепропетровской области из автобуса №17 выпал пассажир. Об этом сообщает издание 5692.

В маршрутке во время движения открылась задняя дверь и из нее на проезжую часть выпала женщина, 1969 года рождения. Она получила ссадины и ушибы. Помощь ей оказали прибывшие на место происшествия сотрудники скорой.

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Пострадавшая претензий к водителю не имеет, а он, в свою очередь, оплачивает ей лечение. На водителя составлен административный протокол, криминального разбирательства не будет.

Со слов очевидцев, скорее всего, водитель случайным образом нажал на кнопку открытия задней двери, у которой стояла женщина.

Как сообщают в полиции, маршрутное такси переполнено не было.

Ранее сообщалось, что ночью в Одесской области маршрутка врезалась в фуру: водитель погиб, пострадали семь из 14 пассажиров.