ДТП под Житомиром: водитель заснул и не пытался тормозить - полиция

Экспертиза установила, что были внесены конструктивные изменения в тормозную систему - но это не повлияло на последствия ужасного ДТП.

Начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко заявил, что водитель маршрутки, которая попала в смертельное ДТП с десятью погибшими, не пытался затормозить перед фурой, поскольку он заснул.

“Уже после экспертизы мы увидели, что были внесены конструктивные изменения в тормозную систему, но это не повлияло на последствия“, - сказал он, добавив, что причиной трагидии стал именно сон водителя, передает УНИАН.

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“Потому, что с вероятностью в 99% там просто водитель заснул за рулем, ведь даже тормозного пути не было, и он не пытался тормозить“, - отметил Печененко.

Напомним, Королевский районный суд Житомира отправил владельца автобуса, который попал в кровавое ДТП с фурой, под домашний арест на 60 суток.

Ранее, 20 июля, спикер областного управления ГУНП Алла Ващенко заявила, что в полиции не исключают человеческий фактор, а именно - несоблюдение правил безопасности либо скоростного режима.