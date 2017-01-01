ДТП под Житомиром: водитель заснул и не пытался тормозить - полиция
Начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко заявил, что водитель маршрутки, которая попала в смертельное ДТП с десятью погибшими, не пытался затормозить перед фурой, поскольку он заснул.
“Уже после экспертизы мы увидели, что были внесены конструктивные изменения в тормозную систему, но это не повлияло на последствия“, - сказал он, добавив, что причиной трагидии стал именно сон водителя, передает УНИАН.
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“Потому, что с вероятностью в 99% там просто водитель заснул за рулем, ведь даже тормозного пути не было, и он не пытался тормозить“, - отметил Печененко.
Напомним, Королевский районный суд Житомира отправил владельца автобуса, который попал в кровавое ДТП с фурой, под домашний арест на 60 суток.
Ранее, 20 июля, спикер областного управления ГУНП Алла Ващенко заявила, что в полиции не исключают человеческий фактор, а именно - несоблюдение правил безопасности либо скоростного режима.