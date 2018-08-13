В Кирилловке в шторм утонул 16-летний купальщик

Тело подростка нашли отдыхающие.

В Кирилловке Запорожской области утонул 16-летний парень. Юноша пропал в море 9 августа и его поиски так и не увенчались успехом. Пока в понедельник, 13 августа, тело парня не нашли отдыхающие. Об этом сообщает издание Местные вести.

Отмечается, что 16-летний парень пропал в районе пляжа с. Степок на Федотовой косе.

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Как выяснилось, юноша со своей девушкой пошли купаться. В это время на море был шторм. По словам отца, молодые люди отошли от берега примерно на 30 м и исчезли из поля зрения. Через некоторое время очевидцы происшествия заметили девушку и вытащили ее на берег.

Спасатели пытались найти парня, из-за шторма и усиления восточного ветра до 5 м/с водолазы ГСЧС прекратили работу.

Тело парня спасателям так и не удалось разыскать, его нашли отдыхающие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком на пляже утонул подросток.