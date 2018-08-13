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В Кирилловке в шторм утонул 16-летний купальщик

Комментариев: 2
Тело подростка нашли отдыхающие.
Тело парня нашли отдыхающие
Тело парня нашли отдыхающие
azov.zp.ua

В Кирилловке Запорожской области утонул 16-летний парень. Юноша пропал в море 9 августа и его поиски так и не увенчались успехом. Пока в понедельник, 13 августа, тело парня не нашли отдыхающие. Об этом сообщает издание Местные вести. 

Отмечается, что 16-летний парень пропал в районе пляжа с. Степок на Федотовой косе.

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Как выяснилось, юноша со своей девушкой пошли купаться. В это время на море был шторм. По словам отца, молодые люди отошли от берега примерно на 30 м и исчезли из поля зрения. Через некоторое время очевидцы происшествия заметили девушку и вытащили ее на берег.

Спасатели пытались найти парня, из-за шторма и усиления восточного ветра до 5 м/с водолазы ГСЧС прекратили работу.

Тело парня спасателям так и не удалось разыскать, его нашли отдыхающие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком на пляже утонул подросток. 

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Теги: Запорожская область, Кирилловка, море, утонул, подросток, смерть, труп
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Комментариев (2)
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ultradetka    13.08.2018, 15:18
Оценка:  0
ultradetka
Кирилловка-иторически место ведьм.Разок там поселилась....Уехала на следующее утро.Поселилась в доме,лет 10 назад,в котором телефоны потеряли связь и часы остановились..
ultradetka    13.08.2018, 15:21
Оценка:  0
ultradetka
Вышла хозяйка...оказалась ведьма....уезжала,в маршрутке колеса отвалились по дороге.Ведьма предупреждала.Это фантастика..но запомнила на всю жизнь.Она мне сказала,здесь топятся и гибнут люди.
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