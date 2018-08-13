Ограбление в Киеве совершили иностранцы - полиция

По предварительной информации, злоумышленники украли драгоценностей на пять миллионов гривен.

Нападавшие на ювелирный магазин в Киеве серьезно готовились к преступлению. Такой вывод сделали в столичной полиции после проведения первоочередных следственных действий, сообщает в отдел коммуникации полиции Киева.

“Нападавшие вели себя вызывающе и, к сожалению, в результате этого нападения погиб охранник. Проанализировав всю собранную информацию, можем говорить о том, что разбойники четко спланировали разбой на магазин: они выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место отстоя машины. Даже тот факт, что сожгли автомобиль, который использовали при нападении, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: именно в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, использовали во время разбоя“, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника столичной полиции Виктор Нечитайло.

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Кроме того, в полиции добавили, что нападавшие - не украинцы: между собой они общались на иностранном языке, а к охраннику и продавцу один из них обращался на русском.

“Также их поведение дает основания полагать, что они предварительно делали разведку места совершения преступления и места уничтожения автомобиля, ведь когда двигались по территории гаражного кооператива, прикрывали лицо, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам свидетелей, на совершение преступления у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что забрали нападавшие в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения инвентаризации“, - отметил Нечитайло.

По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5-ти миллионов гривен.

Напомним, в Киеве трое неизвестных мужчин в масках ограбили ювелирный магазин, убив охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot.