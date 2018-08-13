В Ивано-Франковске стреляли в троллейбус

Водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. Никто из людей не пострадал.

Обстреляли троллейбус, который курсирует на маршруте №2 facebook.com/Руслан-Марцінків

В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса, который перевозил пассажиров.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

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“Около часа назад в нашем городе обстреляли троллейбус, который курсирует на маршруте №2. Случилось это на остановке Шаг. Стреляли в лобовое стекло“, - написал чиновник.

Как сообщает Марцинкив, водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. Никто из людей не пострадал.

Сейчас на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения Электроавтотранс, пытаются установить и найти стрелявшего.

Напомним, 15 мая в Киеве неизвестные обстреляли маршрутку.