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В Ивано-Франковске стреляли в троллейбус

Комментариев: 1
Водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. Никто из людей не пострадал.
Обстреляли троллейбус, который курсирует на маршруте №2
Обстреляли троллейбус, который курсирует на маршруте №2
facebook.com/Руслан-Марцінків

В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса, который перевозил пассажиров.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

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“Около часа назад в нашем городе обстреляли троллейбус, который курсирует на маршруте №2. Случилось это на остановке Шаг. Стреляли в лобовое стекло“, - написал чиновник.

Как сообщает Марцинкив, водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. Никто из людей не пострадал.

Сейчас на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения Электроавтотранс, пытаются установить и найти стрелявшего.

Напомним, 15 мая в Киеве неизвестные обстреляли маршрутку. 

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Теги: пассажиры, Ивано-Франковск, стрельба, троллейбус
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Комментариев (1)
apollon    13.08.2018, 16:46
Оценка:  0
apollon
как всегда в таких новостях на бм стреляли из рогатки?
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