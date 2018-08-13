В Полтавской области Нацкорпус "наведался" в приемную Компартии

В приемной находилось большое количество коммунистических книг и программ партии.

В приемной было изъято много коммунистической символики facebook.com/maxim.zhorin.14

В Зенькове (Полтавская область) активисты Национального корпуса обнаружили в здании суда и прокуратуры приемную запрещенной в Украине Коммунистической партии.

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Об этом в Facebook сообщил бывший боец полка Азов, представитель Нацкорпуса Максим Жорин.

“Суть в том, что в помещении районного суда, где еще находится прокуратура, нашли два кабинета приемной коммунистической партии Украины, которая запрещена. Кроме того, в этих кабинетах было изъято много коммунистической символики, портретов Ленина, коммунистических книг, программ партии и тому подобное“, - пишет активист.

Приемная Компартии находилась в здании прокуратуры facebook.com/maxim.zhorin.14

Официальные органы пока никак не комментируют данный инцидент.

Напомним, 19 июля в офис Центрального Комитета Компартии в Киеве киберполиция провела обыски. Ранее, 14 июля, в Кривом Роге активисты Правого сектора облили зеленкой коммунистов.