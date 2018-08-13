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В Полтавской области Нацкорпус "наведался" в приемную Компартии

Комментариев: 8
В приемной находилось большое количество коммунистических книг и программ партии.
В приемной было изъято много коммунистической символики
В приемной было изъято много коммунистической символики
facebook.com/maxim.zhorin.14

В Зенькове (Полтавская область) активисты Национального корпуса обнаружили в здании суда и прокуратуры приемную запрещенной в Украине Коммунистической партии.

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Об этом в Facebook сообщил бывший боец полка Азов, представитель Нацкорпуса Максим Жорин.

“Суть в том, что в помещении районного суда, где еще находится прокуратура, нашли два кабинета приемной коммунистической партии Украины, которая запрещена. Кроме того, в этих кабинетах было изъято много коммунистической символики, портретов Ленина, коммунистических книг, программ партии и тому подобное“, - пишет активист.

Приемная Компартии находилась в здании прокуратуры
Приемная Компартии находилась в здании прокуратуры
facebook.com/maxim.zhorin.14

Официальные органы пока никак не комментируют данный инцидент.

Напомним, 19 июля в офис Центрального Комитета Компартии в Киеве киберполиция провела обыски. Ранее, 14 июля, в Кривом Роге активисты Правого сектора облили зеленкой коммунистов. 

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Теги: Зеньков, Компартия, Азов, Национальный корпус
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Комментариев (9)
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ПейС_ДУК    13.08.2018, 17:06
Оценка:  -1
ПейС_ДУК
Украинские хунвейбины.
weightless    13.08.2018, 17:16
Оценка:  0
weightless
Вы перепутали)
хунвейбины - то боевики-комсомольцы)
ВладиславII    13.08.2018, 16:54
Оценка:  -1
ВладиславII
А лица то какие интеллектуальные и одухотворенные...
Боже храни Украину.
Kirsten    13.08.2018, 17:02
Оценка:  0
Kirsten
тобто....ті дегенерати хто цілує це ганчірки ...мають духовні пики та позитивну мету ?
Конфузий    13.08.2018, 16:32
Оценка:  0
Конфузий
Компартию надо переименовать в Гомпартию. ...... хотя ...... уже есть такая. Ради кальная.
Shurat77    13.08.2018, 16:32
Оценка:  0
Shurat77
ну наведались и что ? какие то флаги и прочий хлам не представляющий угрозы нашли, сфоткались и в ФБ поместили фотки, прокричали Слава украине и разошлись....эти отморозки (всякие нацкорпус, с14) и есть враги Украины.
Kirsten    13.08.2018, 17:04
Оценка:  0
Kirsten
ти комуніст?
Shurat77    13.08.2018, 16:28
Оценка:  +2
Shurat77
придет время и к нацкорпусу наведаются...думаю так много чего интересного можно найти.
Kirsten    13.08.2018, 17:03
Оценка:  0
Kirsten
хто і коли?
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