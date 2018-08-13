Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.

В аннексиванном Крыму состоялась свадьба зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Об этом сообщает Daily Storm.

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Как рассказали гости, “свадьба была скромная, но со вкусом“. На церемонии были коллеги Поклонской по Госдуме и родственники. Сама Поклонская заявила, что “пока не готова комментировать личную жизнь“.

Ранее депутат также избегала вопросов о личной жизни. В декларациях о доходах супруг у Поклонской не значился, так как с первым мужем она была в разводе.

Избранником 38-летней Поклонской стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека, российский юрист Иван Соловьев.

Напомним, 5 июля сообщалось, что бывший “прокурор“ аннексированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.