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Поклонская вышла замуж

Комментариев: 5
Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Свадьба состоялась в аннексированном Крыму 11-12 августа
Свадьба состоялась в аннексированном Крыму 11-12 августа
dailystorm.ru

В аннексиванном Крыму состоялась свадьба зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Об этом сообщает Daily Storm.

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Как рассказали гости, “свадьба была скромная, но со вкусом“. На церемонии были коллеги Поклонской по Госдуме и родственники. Сама Поклонская заявила, что “пока не готова комментировать личную жизнь“.

Ранее депутат также избегала вопросов о личной жизни. В декларациях о доходах супруг у Поклонской не значился, так как с первым мужем она была в разводе. 

Избранником 38-летней Поклонской стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека, российский юрист Иван Соловьев. 

Напомним, 5 июля сообщалось, что бывший “прокурор“ аннексированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.

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Теги: Поклонская, свадьба, Крым
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Комментариев (5)
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Coюзник    13.08.2018, 17:09
Оценка:  0
Coюзник
По фотке не понятно за кого она вышла замуж ... за Николая 2-го или за того чувака что рядом стоит?
Глод    13.08.2018, 16:59
Оценка:  0
Глод
Ах какая няша, Поклонская Наташа.
Вы не пяльтесь на неё, она теперь не наша!
Колишній-східняк    13.08.2018, 16:58
Оценка:  0
Колишній-східняк
може тепер головою здоровішою стане....
apollon    13.08.2018, 16:48
Оценка:  +2
apollon
капец у них там в мокшании вобще есть хоть один человек в правительстве выше 160см ростом?(кроме валуева))))) одни карлики блин))))
Gagarinn    13.08.2018, 16:55
Оценка:  +1
Gagarinn
Так у них на это запрат от верховного карлика.
А Валуев читать просто не умеет)
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