Поклонская вышла замуж
В аннексиванном Крыму состоялась свадьба зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.
Об этом сообщает Daily Storm.
Читай также: Поклонская и фаллоимитатор: СК не нашел криминала в карикатуре
Как рассказали гости, “свадьба была скромная, но со вкусом“. На церемонии были коллеги Поклонской по Госдуме и родственники. Сама Поклонская заявила, что “пока не готова комментировать личную жизнь“.
Ранее депутат также избегала вопросов о личной жизни. В декларациях о доходах супруг у Поклонской не значился, так как с первым мужем она была в разводе.
Избранником 38-летней Поклонской стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека, российский юрист Иван Соловьев.
Напомним, 5 июля сообщалось, что бывший “прокурор“ аннексированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.
Вы не пяльтесь на неё, она теперь не наша!
А Валуев читать просто не умеет)