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В Крыму джип упал с обрыва, погибли три человека

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Дорога, по которой ехал автомобиль с пятью людьми, не предназначена для движения транспорта.
Автомобиль упал с горной дороги, двое людей выжили
Автомобиль упал с горной дороги, двое людей выжили
mdregion.ru

В ночь на понедельник, 13 августа, в Крыму джип упал с обрыва, сообщает управление МВД по региону.

"Водитель автомобиля Jeep, двигаясь по автодороге Белогорск-Приветное, допустил выезд за пределы проезжей части, где автомобиль упал с обрыва", говорится в сообщении.

В результате ДТП три человека погибли, еще двое пострадали.

Отмечается, что дорога, по которой ехал автомобиль, частично асфальтирована и не оборудована защитными барьерами, поэтому не предназначена для движения транспорта.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее в Одесской области маршрутка врезалась в фуру: водитель погиб, пострадали семь из 14 пассажиров.

А в Киеве в результате столкновения автомобиль влетел в толпу людей.

 

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Теги: ДТП, Крым, горы, авария
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Источник: korrespondent.net

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