Суд возобновил дело по ранению журналиста на военных учениях

Суд отменил предыдущее решение Центрально-городского райсуда Кривого Рога. Военную прокуратуру обяжут возобновить расследование.

Суд в Днепре удовлетворил жалобу защиты раненого на военных учениях телеоператора Вячеслава Волка на закрытие дела против военных, открытой военной прокуратурой Криворожского гарнизона Южного округа по статье небрежное отношение к военной службе. Соответствующее решение в понедельник, 13 августа, принял апелляционный суд Днепропетровской области, передает Радио Свобода.

В частности, суд отменил решение Центрально-городского райсуда Кривого Рога, который ранее отказался удовлетворить жалобу адвокатов. Военную прокуратуру обяжут возобновить расследование.

Ранее стало известно, что военная прокуратура закрыла уголовное производство, открытое по ранению оператора из Кривого Рога Вячеслава Волка на военно-тактических учениях летом прошлого года.

6 июля 2017 года в полиции Кривого Рога сообщили, что во время учений ВСУ был тяжело ранен представитель СМИ. Инцидент произошел во время командно-штабных учений по территориальной обороне в Саксаганском райсовете. Выстрел из пистолета сделал участник учений, волонтер-инструктор, когда демонстрировал журналистам, как задерживают нарушителей. Состояние Вячеслава Волка врачи оценивали как крайне тяжелое. Молодой человек перенес несколько сложных операций, но на ноги не стал.

В октябре 2017 года дело, возбужденное полицией против гражданского лица - местного жителя Игоря Петренко, который исполнял на учениях полномочия инструктора, передали в суд. Петренко подозревают в преступлениях, предусмотренных двумя статьями УК: умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и незаконное обращение с оружием. В то же время дело, возбужденное военной прокуратурой по факту служебной халатности военных, почти год находилось в следственных органах.

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