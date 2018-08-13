Боевики ДНР запытали до смерти своего и взорвали склад боеприпасов

Наемники террористической организации ДНР подвергли смертельным пыткам своего сообщника, затем устроили перестрелку между собой, что привело к взрыву на складе боеприпасов.

На неподконторольной Украине территории, в Ясиноватой, наемники ДНР подвергли смертельным пыткам одного из своих сообщников, после чего устроили перестрелку между собой, устроив пожар со взрывами в месте хранения боеприпасов. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Эспрессо со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Читай также: На Донбассе задержали троих подозреваемых в сотрудничестве с ДНР

По информации разведки, представители местной военной комендатуры во время допроса нанесли тяжкие побои задержанному боевику 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ, от которых он скончался в помещении комендатуры.

Российскому оккупационному командованию пришлось привлечь дополнительные силы для недопущения вооруженного столкновения между боевиками подразделения, в котором служил убитый, и представителями комендатуры.

Кроме того, на одной из передовых позиций 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК российских войск между боевиками соседних подразделений произошла перестрелка в результате конфликта.

В результате стрельбы вспыхнула трава и возник пожар в месте хранения боеприпасов с последующей детонацией. Взрывы уничтожили боекомплект одного из подразделений, несколько оккупантов получили ранения и тяжелые ожоги.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники со стрельбой остановили прорывавшееся через границу с РФ авто.