Супрун рассказала о причинах бронхиальной астмы и ее лечении

И.о министра Здравоохранения поделилась своими соображениями о том, почему возникает астма и как правильно с ней бороться.

Глава Минздрава Ульяна Супрун выложила пост, в котором пояснила, от чего может развиваться такое заболевание, как бронхиальная астма, а также о методах борьбы с ним. Соответствующая информация появилась на странице чиновницы в Facebook в понедельник, 13 августа.

По словам Ульяны Супрун, астма относится к тем заболеваниям, которые больше всего влияют на показатели смертности населения и существенно снижают качество жизни пациента. Именно поэтому важно знать, почему возникает болезнь и регулярно получать лечение.

И. о министра Здравоохранения также отметила, что бронхиальной астмой могут болеть люди всех возрастов, но чаще всего это дети и молодежь. Астма считается неизлечимой болезнью. Однако можно контролировать течение заболевания и проявление симптомов. Ученым до сих пор не удалось точно определить основные причины астмы. Однако большинство экспертов соглашаются, что генетическая предрасположенность в сочетании с внешними раздражителями являются наиболее распространенными факторами риска.

Наиболее распространенные причины бронхиальной астмы, по мнению Супрун, это:

Аллергены. Пациенты, страдающие от аллергического ринита или атопического дерматита, имеют в 3-5 раз выше риск заболеть бронхиальной астмой. И наоборот: бронхиальной астмой может спровоцировать аллергия на определенные раздражители.

Наследственная предрасположенность. Если кто-то из ваших родственников болел астмой, то вы автоматически относитесь к группе риска.

Вредные условия труда: влияние химических раздражителей, особенно на рабочем месте.

Низкий вес при рождении и / или курение матери во время беременности.

Частые респираторные заболевания.

Некоторые препараты могут вызвать обострение болезни у людей, которые уже болеют астмой.

Ожирение.

Низкая физическая активность.

“Чтобы уменьшить риски бронхиальной астмы, поддерживайте чистоту в доме - регулярно убирайте и проветривайте помещение. Следите за уровнем сухости воздуха в доме, при необходимости увлажняйте и фильтруйте воздух специальными приборами“, - советует Супрун.

При первых подозрениях на аллергию, необходимо срочно обратиться к врачу. .

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Супрун также отметила, что пофилактика бронхиальной астмы - это ограничение химикатов. “Если не можете отказаться от бытовой химии, то пользуйтесь резиновыми перчатками и маской“, - пишет Ульяна Супрун.

“Причиной астмы могут также стать некоторые препараты, поэтому не занимайтесь самолечением, и перед приемом любого лекарства советуйтесь с врачом! Будьте активными. Даже если вы не занимаетесь спортом, мотивируйте себя гулять ежедневно при любой погоде“, - подчеркнула чиновница.

Астма является серьезным хроническим заболеванием, поэтому курс лечения должен назначать врач. Раннее лечение приводит к стойкой ремиссии, а прием базовых препаратов замедляет прогрессирование болезни.

Однако лекарства - это не единственный способ борьбы с астмой. Важно также избегать возможных факторов риска развития астмы - раздражителей, которые вызывают воспаление дыхательных путей. Каждый человек должен быть хорошо осведомлен об этом, и знать, какие именно факторы риска наиболее опасны именно для него. При необходимости проконсультируйтесь о возможных рисках с вашим семейным врачом.

Напомним, ранее Супрун рассказала о вреде социальных сетей: к чему может привести злоупотребление ими.