"За Ленина, за Сталина": как в Черниговской области хранят портреты "вождей"
В центре города Новгород-Северский Черниговской области вблизи границы с Россией на водонапорной башне до сих пор сохранились мозаичные портреты лидеров СССР Владимира Ленина и Иосифа Сталина.
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Местные власти берегут мозаики, установленные еще в 1943 году, и не реагируют на требования института национальной памяти демонтировать их.
Мэр города даже говорит, что они привлекают туристов, которые хотят посмотреть на своеобразную “башню тиранов“.
В институте нацпамяти настаивают, что хранение портретов в публичном месте - это нарушение закона “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики“.
Согласно этому закону, который приняли еще в 2015 году, с улиц всех украинских городов и сел должны были давно убрать памятники коммунистическим деятелям и коммунистическую символику.
Однако мэр города от “Оппозиционного блока“ Олег Бондаренко утверждает, что закон не нарушает.
В июле 2018 года институт национальной памяти обратился в прокуратуру и полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту публичного использования символики коммунистического режима.
Там настаивают, что портреты Сталина и Ленина являются именно такая символикой, а также напоминают, что эти люди виновны в гибели миллионов украинцев.
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В полицию неоднократно обращались и местные активисты, требующие наказать мэра.
В ноябре 2017 года институт прислал последнее официальное обращение на имя мэра, однако мэр утверждает, что эти портреты коммунистической символикой не являются.
В разговоре с ВВС News Украина Олег Бондаренко заверил, что демонтировать портреты в городе не планируют.
“Мы не пропагандируем данных лиц, не проводим рядом с ними какие-то мероприятия, они просто находятся на башне, и это - не призыв к каким бы то ни было действиям. Не будем убирать портреты“, - настаивает мэр города.
Он говорит, что эти портреты - история.
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“Таким образом мы привлекаем туристов и обращаем внимание на себя. Никакого нарушения законодательства в этом нет“, - добавляет Олег Бондаренко.
Мэр даже придумал туристическое название для объекта - “башня тиранов“.
Руководитель города настаивает, что переместить портреты в музей без повреждения самой башни и мозаики невозможно.
“Как вариант, я предлагал на гранитной доске написать, что эти плохие дяди замучили многие миллионы людей. Или сделать стилизованную решетку на портретах“, - рассказал мэр Новгород-Северска.
Он шутит, что портрет Сталина не сняли даже после XX съезда КПСС, на котором развенчали культ Сталина, намекая, что и в нынешние времена мозаика “вождя всех народов“ переживет.
А вот представитель института национальной памяти Сергей Бутко утверждает, что наличие изображений Ленина и Сталина в публичном пространстве - это и есть пропаганда коммунистической символики.
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“Представьте себе вместо коммунистических вождей на Новгород-Северский башне изображение Гитлера, Гиммлера и других нацистских воров. Естественная реакция - кощунство, оскорбление памяти миллионов жертв“,- г-н Бутко.
Историк настаивает, что демонтированные мозаики могут храниться только в музее.
А то, что портреты могут привлекать туристов, в институте нацпамяти как раз и считают свидетельством пропаганды коммунистических символов.
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