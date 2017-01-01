Силовики не исключают, что эти люди могли быть направлены на мирную территорию Украины кураторами из России.

Правоохранители разоблачили четырех граждан Украины, пытавшихся попасть в зону проведения операции Объединенных сил, спрятав свои российские паспорта. У одного из них документы оформлены на разные имя и фамилию.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 13 августа.

По данным силовиков, трое граждан Украины, уроженцев Донецкой области, длительное время находившихся на территории России, в 2014 и 2015 годах добровольно получили российские паспорта и скрывали этот факт.

"Другой "земляк" в 2010 году во время получения гражданства Украины сменил фамилию и имя, а также написал обязательство об отказе от гражданства Российской Федерации в течение двух лет. Однако взятого на себя обязательства не выполнил", – отметили в штабе.

Правоохранители не исключают, что эти лица могли быть направлены на мирную территорию Украины кураторами из РФ "для организации и проведения акций, направленных на дестабилизацию ситуации накануне праздничных мероприятий по случаю Дня независимости Украины".

На основании материалов военной контрразведки СБУ и по фактам выявленных нарушений действующего законодательства Украины, в частности, ст.4 Конституции Украины и ст.2 закона Украины О гражданстве, Государственная миграционная служба инициировала перед Администрацией президента рассмотрение вопроса о лишении нарушителей гражданства Украины.

Cмотрите фотогалерею: В зону ООС хотели попасть украинцы с паспортами РФ

Накануне на Донбассе задержали мужчину с российским паспортом за видеосъемку позиций военных операции Объединенных сил. По его словам, он приехал в Украину путешествовать. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что "турист" прибыл из Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции ВСУ.

Ранее в Нацполиции заявили о задержании "разведчика ЛНР". Мужчина в течение двух суток минными полями пересекал "серую зону" для проведения разведывательной операции.

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