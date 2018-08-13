Дело Кернеса: Совет судей ответил на угрозы ГПУ

"Совет судей решил: отметить недопустимость публичных высказываний должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов относительно необходимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятое решение до предоставления правовой оценки судебному решению апелляционной инстанции, а действиям судьи - Высшим советом правосудия", - объявил председатель Совета судей Олег Ткачук.

В резолюции также говорится, что несогласие с судебным решением является основанием для обжалования такого решения в процессуальном порядке в апелляционной или кассационной инстанции.

Ткачук отметил, что ССУ был вынужден созвать внеочередное заседание, поскольку в учреждение поступили многочисленные обращения от судей и адвокатов о наличии признаков посягательства на независимость судебной ветви власти после возбуждения уголовного дела в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова, закрывшего уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадий Кернеса.

Как сообщалось, судья Антонов заявил, что прокуроры самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривается уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры пропустили. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

Напомним, дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года. В марте 2015 года Генпрокуратура объявила о завершении досудебного расследования.