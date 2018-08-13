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Дело Кернеса: Совет судей ответил на угрозы ГПУ

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Совет принял заявление о недопустимости привлечения судьи к уголовной ответственности за вынесение решения.
ГПУ пригрозила открыть уголовное дело на судью, закрывшего дело против Кернеса
ГПУ пригрозила открыть уголовное дело на судью, закрывшего дело против Кернеса
Корреспондент.net
Совет судей Украины на внеочередном заседании в понедельник, 13 августа, принял резолюцию, в которой отмечается недопустимость привлечения судьи к уголовной ответственности за вынесение судебного решения, сообщает Укринформ.
 

"Совет судей решил: отметить недопустимость публичных высказываний должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов относительно необходимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятое решение до предоставления правовой оценки судебному решению апелляционной инстанции, а действиям судьи - Высшим советом правосудия", - объявил председатель Совета судей Олег Ткачук.

В резолюции также говорится, что несогласие с судебным решением является основанием для обжалования такого решения в процессуальном порядке в апелляционной или кассационной инстанции.

Ткачук отметил, что ССУ был вынужден созвать внеочередное заседание, поскольку в учреждение поступили многочисленные обращения от судей и адвокатов о наличии признаков посягательства на независимость судебной ветви власти после возбуждения уголовного дела в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова, закрывшего уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадий Кернеса.

Как сообщалось, судья Антонов заявил, что прокуроры самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривается уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры пропустили. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

Напомним, дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года. В марте 2015 года Генпрокуратура объявила о завершении досудебного расследования.

 

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Теги: уголовное дело, Кернес, судьи, судья, ГПУ, угрозы, судебная система
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alexandr    13.08.2018, 18:33
Оценка:  -1
Alexandr
А залучення суддею у власну кишеню хабаря припустимо? Бо такі рішення без хабаря не виносять суди.
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