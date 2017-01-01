В Николаеве произошло масштабное ДТП: шесть пострадавших

В аварии с участием двух легковых автомобилей всего пострадали шесть человек, среди них трое детей.

В Николаеве в понедельник, 13 августа, на пр. Богоявленском вблизи Жуковского кольца произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Matiz и Chevrolet Aveo. В результате аварии шесть человек госпитализированы, передает местное издание 0512.

Указано, что автомобиль Chevrolet Aveo ехал по пр. Богоявленскому в сторону ул. Кутузова, а автомобиль Daewoo Matiz выезжал с заправки Кворум. Водитель последнего не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу, по которой двигался автомобиль Chevrolet Aveo.

“С места ДТП госпитализировали шесть человек, из них трое детей - двое 2008 г. р., один - 2011 г. р. и трое взрослых - 1981, 1959 и 1988 г. р.“, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, все пострадавшие ехали в автомобиле Daewoo Matiz. В то же время водитель автомобиля Chevrolet Aveo не пострадал.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, устанавливающие обстоятельства ДТП, а также сотрудники медицинской помощи.

Напомним, ранее в Одесской области маршрутка врезалась в фуру: водитель погиб, пострадали семь из 14 пассажиров.