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В Украине не работают 22 суда из-за нехватки кадров

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В прошлом году украинские суды рассмотрели 3 млн 900 тысяч дел различных категорий. Из более 8 тысяч судей сейчас работают 5,2 тысяч судей.
В Украине не работают 22 суда из-за нехватки кадров
УНН

На сегодняшний день в Украине не работают 22 суда из-за отсутствия судей. Об этом сообщил глава Совета судей Украины Олег Ткачук на брифинге в понедельник, 13 августа.

"На сегодня в Украине не действуют 22 суда. По данным, которые есть в распоряжении Совета судей, в Украине из более 8 тысяч судей сейчас работают 5,2 тысяч судей. Остальные проходит квалификационное оценки судей, подают заявления на увольнение и т.д.", - сказал он.

По словам Ткачука, в прошлом году украинские суды рассмотрели 3 млн 900 тысяч дел различных категорий.

"По мнению Совета судей, должны быть обеспечены все условия для того, чтобы судебная система работала эффективно, качественно, добросовестно, чтобы дела рассматривались в разумный срок. Ведь нас контролирует ЕСПЧ и каждый человек", - отметил глава Совета.

Он считает, что благодаря гражданскому контролю за деятельностью государства, в том числе, судами, "возможно достичь того уровня демократии и правосудия, который каждый из нас желает".

Недавно Высший совет правосудия одобрил увольнение 12 судей.

 

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Теги: суд, судьи, судья, судова реформа
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Источник: УНН

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