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В Одесской области нашли тела отца с сыном: рыбалка закончилась трагедией

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В полицию обратилась мать погибших.
Без вести пропавшие жители Болграда найдены мертвыми.
Без вести пропавшие жители Болграда найдены мертвыми.
od.npu.gov.ua

В Одесской области нашли два тела, принадлежащих без вести пропавшим отцу и сыну из города Болград. Они ушли из дому на рыбалку и не вернулись. На телах не было обнаружено признаков насильственной смерти. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области. 

“Сегодня утром в устье канала вблизи Болграда была найдена лодка с вещами разыскиваемых. После обеда было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. А около 16:00 - тело 9-летнего мальчика без признаков насильственной смерти“, - говорится в сообщении правоохранителей. 

Накануне отец с сыном поехали рыбачить на реку Ялпуг. Поздно вечером в полицию обратилась жена и мать пропавших. Женщина сообщила, что ее муж вместе с несовершеннолетним сыном ушли из дома без мобильных телефонов и до сих пор домой не вернулись.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины. 

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом мать случайно утопила дочь в ванной и пыталась покончить с собой.

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Теги: Одесская область, Болград, тела, трупы, ребенок, смерть, рыбалка
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