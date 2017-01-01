В Одесской области нашли тела отца с сыном: рыбалка закончилась трагедией

В полицию обратилась мать погибших.

В Одесской области нашли два тела, принадлежащих без вести пропавшим отцу и сыну из города Болград. Они ушли из дому на рыбалку и не вернулись. На телах не было обнаружено признаков насильственной смерти. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

“Сегодня утром в устье канала вблизи Болграда была найдена лодка с вещами разыскиваемых. После обеда было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. А около 16:00 - тело 9-летнего мальчика без признаков насильственной смерти“, - говорится в сообщении правоохранителей.

Накануне отец с сыном поехали рыбачить на реку Ялпуг. Поздно вечером в полицию обратилась жена и мать пропавших. Женщина сообщила, что ее муж вместе с несовершеннолетним сыном ушли из дома без мобильных телефонов и до сих пор домой не вернулись.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом мать случайно утопила дочь в ванной и пыталась покончить с собой.