Названы сроки визита миссии МВФ в Украину

Миссия МВФ приедет в Украину с двухнедельным визитом 6 сентября. По данным СМИ, власти Украины уже договорились с Фондом о новом транше.

Миссия МВФ приедет в Украину в начале сентября gettyimages.com

Миссия Международного валютного фонда посетит Украину в период с 6 по 19 сентября.

Об этом заявил в понедельник, 13 августа, постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает пресс-служба МВФ.

"По обращению украинской власти, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 для обсуждения последних актуально экономических событий и экономической политики", - говорится в заявлении.

По словам Люнгмана, миссия также обсудит следующие шаги, "включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста".

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Украина договорилась с МВФ о выделении очередного кредитного транша. Деньги могут выделить уже в сентябре. Официальных подтверждений данной информации нет.

В то же время, в Нацбанке считают, что кредиты МВФ способствуют финансовой стабильности Украины , однако они не способны решить структурных проблем экономики.

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