Новинский: если кто-то скажет, что выбор кандидата от партии уже сделан, это неправда

Продолжая разговор о выдвижении единого кандидата от Оппозиционного блока, в своем интервью изданию Апостроф, Вадим Новинский отметил, что в партии и обществе хватает достойных людей: это Борис Колесников, Юрий Бойко и Александр Вилкул. Однако решения пока нет. Отвечая на вопрос издания о его собственных президентских амбициях политик ответил, что исключает их, однако украинский язык учит.

“Еще мы слышали заявления [народного депутата] Вадима Рабиновича о готовности к диалогу. Заявляют об этом и другие партии от имени людей, выступающих за мир. Короче говоря, это не интерес одного юго-востока. Все здравомыслящие люди хотят мира и стабильного развития для нашей страны. Мы к диалогу идем, и в случае, если он будет иметь успех, возможно, появится единый кандидат“. Новинский также считает, что праймериз для Оппоблока–это нормальная демократическая процедура, но не очевиден его механизм.

Комментируя позицию так называемых “газовиков“, согласно которой единым кандидатом должен стать только Юрий Бойко, о чем не однократно сообщал телеканал “Интер“ , политик заметил, что если кто-то скажет, что выбор уже сделан, это неправда. А озвучивать свои позиции имеют право все.

Также Новинский ответил на вопросы о возглавляемом им новом политическом проекте “Партия мира“ . “В политическом сленге есть выражение “партия войны“, как характеризуют те силы, которые требуют продолжения войны, сохранения, а то и усиления напряженности в стране. А 70% и даже больше украинцев хотят мира. И все они – партия мира. К ней и я отношусь. Нам нужно склеивать страну, не делить ее дальше на своих и чужих, на украинско- и русскоязычных, на друзей и врагов. Мы все – граждане и патриоты Украины, мы все любим нашу страну и нам нужно договориться о том, какая нам нужна страна, чтобы в ней каждый мог комфортно жить, трудиться, строить будущее свое и своей семьи.“ Лидер Партии мира также выразил уверенность, что эта цель достижима. “Посмотрите на сотни тысяч людей, которые вышли на Крёстный ход несмотря на многочисленные преграды, создаваемые властью. Это была не просто демонстрация поддержки православных ценностей в Украине. Это была демонстрация решительности граждан нашей страны возвратить мир и стабильность. И именно эта решительность позволяет мне быть уверенным – лучшее время для нашей страны уже не так и далеко“.