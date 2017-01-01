В Николаеве на пляже массово погибла рыба

По мнению Николаевского рыбоохранного патруля, причиной гибели рыбы стал сероводород.

В Николаеве на одном из городских пляжей в акватории реки Южный Буг массово погибла рыба - почти 2 тысячи экземпляров погибшего бычка было обнаружено у берега. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Николаевский рыбоохранный патруль в Facebook.

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“13 августа в Центральном районе г. Николаева (городской пляж “Стрелка“) в акватории р. Южный Буг был зафиксирован случай массовой гибели водных биоресурсов. На площади 105 кв м, было обнаружено 1740 экземпляров погибшего бычка (16 экз. На 1 кв м) размером от 5 до 15 см“, - говорится в сообщении.

Работниками Николаевского рыбоохранного патруля совместно с представителями Главного управления Госпродпотребслужбы отобраны для анализа пробы воды из водоема, на которой был выявлен факт гибели рыбы.

Скорее всего, причиной гибели рыбы стал сероводород, уровень которого, в результате деятельности человека в последнее время значительно увеличился. В рыбоохранном патруле отметили, что 2018 год является маловодным, в результате чего повышается соленость воды.

Напомним, аналогичный мор недавно произошел на одном из пляжей Мариуполя, и также погиб бычок. Пляж покрылся мертвой рыбой.