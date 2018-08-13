Названа причина гибели десяти человек в ДТП под Житомиром

Водитель маршрутки уснул за рулем на момент аварии и не пытался тормозить, уверены в полиции.

Водитель маршрутки, в результате столкновения которая в Житомирской области погибли 10 человек, уснул за рулем. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщил начальник областной полиции Вячеслав Печененко, передает УНИАН.

"Уже после экспертизы мы увидели, что были внесены конструктивные изменения в тормозную систему, но это не повлияло на последствия", - отметил он.

По словам начальника полиции, водитель маршрутки уснул за рулем на момент аварии.

"... с вероятностью в 99% там просто водитель заснул за рулем, ведь даже тормозного пути не было, и он не пытался тормозить", - отметил правоохранитель.

Ранее сообщалось, что экспертиза технического состояния маршрутки установила неисправность тормозной системы микроавтобуса.

Следователи установили, что маршрутка выехала в рейс неисправной.

20 июля владелец маршрутки был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. 23 июля он был отправлен под домашний арест.

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