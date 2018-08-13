В Запорожье отдыхающие на пляже устроили самосуд над вором

Отдыхающие решили устроить самосуд над злоумышленником. В итоге сами отдыхающие подрались между собой на глазах у детей.

На запорожском пляже люди поймали вора "на горячем" и тут же решили устроить самосуд. На популярном видеохостинге появилось видео этого инцидента, передает местное издание gazeta.zp.ua.

Отмечено, что пьяный злоумышленник пытался скрыться с добычей, однако его поймали охрана и отдыхающие. Последние решили устроить самосуд над злоумышленником.

Как сообщается, в итоге сами отдыхающие подрались между собой. Все это происходило на глазах у детей.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная брань!

Напомним, ранее на Закарпатье селяне взбунтовались из-за решения суда.

Перед этим сообщалось, что дальнобойщики подвесили за ноги воров дизтоплива.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet