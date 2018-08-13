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В Запорожье отдыхающие на пляже устроили самосуд над вором

Комментариев: 2
Отдыхающие решили устроить самосуд над злоумышленником. В итоге сами отдыхающие подрались между собой на глазах у детей.

На запорожском пляже люди поймали вора "на горячем" и тут же решили устроить самосуд. На популярном видеохостинге появилось видео этого инцидента, передает местное издание gazeta.zp.ua.

Отмечено, что пьяный злоумышленник пытался скрыться с добычей, однако его поймали охрана и отдыхающие. Последние решили устроить самосуд над злоумышленником.

Как сообщается, в итоге сами отдыхающие подрались между собой. Все это происходило на глазах у детей.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная брань!

Напомним, ранее на Закарпатье селяне взбунтовались из-за решения суда.

Перед этим сообщалось, что дальнобойщики подвесили за ноги воров дизтоплива.

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Теги: конфликт, Запорожье, видео, кража, Пляж, пляжи, драка, самосуд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Пролисок    13.08.2018, 20:15
Оценка:  +1
Пролисок
Дебилы все.Одна женщина здравая.
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