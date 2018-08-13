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Кабмин намерен регламентировать скорость интернета

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В Кабмине намерены закрепить юридически скорость интернета не менее 30 мБит/сек, если на него выделялись госсредства.
В Украине самый дешевый интернет в мире
В Украине самый дешевый интернет в мире
Getty Images
Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив предлагает установить минимальную скорость интернета 30 мБит/сек, если при развитии инфраструктуры привлекают государственные средства. Об этом он написал в Facebook в понедельник, 13 августа.
 

"Изменяем законодательство, а точнее целый ряд нормативных актов, чтобы: провести мониторинг состояния развития широкополосного доступа к интернету в Украине; юридически закрепить, что скорость интернета не может быть меньше 30 мБит/сек, если для развития инфраструктуры привлекаются государственные средства", - написал Кубив.

Он добавил, что также необходимо стимулировать привлечение частных инвестиций в развитие широкополосного интернета особенно для заведений образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры.

Кубив заметил, что Украина обменивается опытом с другими странами и ищет пути кооперации и сотрудничества относительно развития широкополосного интернета.

"Это, в частности страны-члены ЕС, Южная Корея, Япония и другие. Например, Израиль. Там недавно говорил о кибербезопасности, цифровой повестки дня для Украины и нашей работе по развитию цифровой экономики", - добвил Кубив.

Отметим, недавнее исследование показало, что в Украине самые низкие в мире тарифы на использование интернета в мире.

 

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Теги: интернет, IT-технологии, Технологии, скорость, Кабмин Украины, Степан Кубив
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Конфузий    13.08.2018, 20:15
Оценка:  -1
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