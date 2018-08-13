Кабмин намерен регламентировать скорость интернета
"Изменяем законодательство, а точнее целый ряд нормативных актов, чтобы: провести мониторинг состояния развития широкополосного доступа к интернету в Украине; юридически закрепить, что скорость интернета не может быть меньше 30 мБит/сек, если для развития инфраструктуры привлекаются государственные средства", - написал Кубив.
Он добавил, что также необходимо стимулировать привлечение частных инвестиций в развитие широкополосного интернета особенно для заведений образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры.
"Это, в частности страны-члены ЕС, Южная Корея, Япония и другие. Например, Израиль. Там недавно говорил о кибербезопасности, цифровой повестки дня для Украины и нашей работе по развитию цифровой экономики", - добвил Кубив.
Отметим, недавнее исследование показало, что в Украине самые низкие в мире тарифы на использование интернета в мире.
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