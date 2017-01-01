Что разрешается делать на Медовый Спас

Главные запреты на Медовый Спас касаются питания и выполнения работы по дому. Уже завтра, 14 августа, отмечается праздник Маккавея.

Спасы - это три православных праздника:

Происхождения честных древ Животворящего Креста (первый или Медовый Спас) 14 августа;

Преображение Господне (второй или Яблочный Спас) 19 августа;

Перенесение Нерукотворного Образа Спасителя (третий или Ореховый либо Хлебный Спас) 29 августа.

К середине августа начинают собирать первый урожай меда и считалось, что именно начиная с первого Спаса можно употреблять свежий продукт. По традиции на Спаса в храмах будет проходить освящение воды, свежего меда.

В первый день Спасовки вспоминают также семь ветхозаветных мучеников Маккавеев. Поэтому в большинстве регионах Украины, Белоруссии, западной части России праздник называют просто “Маккавея”. В народе его несколько переосмыслили и название связывают с маком, который как раз доходит к середине последнего летнего месяца.

Именно поэтому вместе с медом и водой освящают букетики -”маковейки”, состоящие из 17 растений, в которые кладут спелые маковые головки. Кроме мака в композицию добавляют: чабрец, полынь, мяту, калину, руту, календулу, душицу, донник, овсяные колоски, тирлич, бархатцы.

Завтра также начинается Успенский пост, он продлится до 27 августа.

История праздника

Медовый Спас и Маккавей 2018 / фото: Kolobok.ua

В августе в древнем Константинополе бушевали болезни и у населения сложился обычай: во избежания смертей необходимо выносить из собора малую частицу креста, на котором был распят Христос. Честное Древо проносили по городу, люди верили, что традиция сможет уберечь горожан от мора.

Что нельзя делать на Маккавея, а что - можно

Нельзя на Спас проводить никакие работы по дому, в огороде. Праздновать Маккавея лучше по-тихому. Поскольку начинаются постные дни, то на праздничном столе не должны отсутствовать мясо-молочные продукты, яйца. Воздержаться надо от употребления спиртных напитков. Трапезничать было принято начинать с блинов с маком.

Что нельзя делать в праздник Маккавея 2018 / фото: Kolobok.ua

В этот день не надо ссориться, а обязательно желать всем и каждому мира, добра.

Хозяйки могут испечь пирог, рулет, пряники или булочки с маком и медом или постную медовую коврижку.

Освященный мед хранили целый год как лекарство: давали по ложечке больному. “Маковейки” засушивали и не выбрасывали, ведь освященные на Маккавея травы должны беречь жилище от злых духов.

Полезно на Маккавея купаться в открытых водоемах, поскольку еще наши предки верили в целебные свойства, которыми вода насыщается в святой день. В озера и реки даже пускали скотину, других домашних животных. А вот после Маккавея в воду уже не лезли, поскольку считалось, что она начинает “цвести”.

Спас 2018 и Маккавей

Празднуют Маккавея в балканских странах, только их традиции немного отличаются от наших. Например, купаться запрещено. В болгарских семьях до сих пор принято в этот день зятьям посещать родителей супруги и целовать им руки.