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В Тернопольской области произошло масштабное ДТП, есть жертвы

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В масштабной аварии в Бучацком районе Тернопольской области погиб водитель и пострадали двое детей.
Последствия ДТП в Тернопольской области
Последствия ДТП в Тернопольской области
ternopoliany.te.ua

В Тернопольской области в понедельник, 13 августа, возле села Звенигород Бучацкого района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На автодороге Тернополь - Ивано-Франковск не разминулись два автомобиля, сообщает пресс-служба областной полиции.

 По предварительным данным правоохранителей, водитель авто Renault Duster не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с иномаркой Skoda Superb.

"Водитель Renault погиб на месте происшествия. Еще один пассажир и семья с двумя детьми из Николаевской области, которые находились в другом автомобиле, госпитализированы в Бучацкую районную больницу. Их состояние тяжелое, но стабильное", - говорится в сообщении.

 

 

На данный момент автомобили доставлены на штрафплощадку. Следователи устанавливают подробные обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Николаеве произошло масштабное ДТП: шесть пострадавших.

Перед этим сообщалось, что в результате ДТП в Киевской области погибли три человека.

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Теги: автомобили, ДТП, дети, дороги, фото, авария, жертвы, Тернопольская область, авто, автомобиль, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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