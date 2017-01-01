Под Харьковом трое детей пострадали от укусов бешеного кота

Животное усыпили, во дворе, где жил кот, проводят противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

Ребенок хотел погладить кота, но животное его укусило ЛигаБизнесИнформ

От укусов бездомного кота с диагнозом "бешенство" пострадали трое детей в Харьковской области. Инцидент произошел в поселке Пересечное Дергачевского района, сообщает Укринформ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

Первый случай нападения на ребенка животным зафиксирован 7 августа. Ребенок хотел погладить кота, но животное его укусило. 12 августа специалисты лабораторного центра выявили у кота бешенство.

Оказалось, что в тот же день от укусов животного пострадали еще двое детей. Их госпитализировали в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1 для проведения курса профилактических прививок против бешенства.

Животное усыпили, во дворе, где жил кот, проводят противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

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