В зоне ООС за день 14 обстрелов, ранен военный

Пять раз сепаратисты стреляли из тяжелого вооружения. В результате боевых действий ранен один украинский военный.

За день на Донбассе один военнослужащий получил ранение

В течение дня с 7:00 до 18:00 понедельника, 13 августа, сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе, в том числе пять раз из тяжелого вооружения. В результате боевых действий ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Новозвановка, Новолуганское, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово и Лебединское.

Также, по данным штаба, были обстреляны защитники Новотошковского из артиллерийских систем калибром 122 мм, Троицкого и Новозвановки из минометов калибром 82 мм, а позиции у Богдановки - из минометов калибром 120 мм. Также на отдельных направлениях было применено вооружение БМП и противотанковые ракетные комплексы.

«В ходе боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение», - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток, 12 августа, сепаратисты 57 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения.

Также сообщалось, что в зону ООС хотели попасть украинцы с паспортами РФ.

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