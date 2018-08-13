Насирову продолжили меру пресечения

Суд обязал Насирова еще два месяца носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта и не покидать без разрешения Киевскую область.

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Громадське.

В частности, суд обязал Насирова еще два месяца носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, не покидать без разрешения Киевскую область, не общаться с другими фигурантами производства и появляться по первому вызову суда или правоохранителей.

Насиров обязан носить электронный браслет и выполнять все возложенные на него обязанности до 11 октября.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу прокуратуры.

Отмечено, что заседание по делу бывшего главы ГФС Романа Насирова прерывали из-за анонимного сообщения о минировании помещения Шевченковского райсуда Киева, где слушается дело.

13 августа истек срок меры пресечения Насирову в виде 100 миллионов гривен залога.

Ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт Насирову могут зачитывать в суде более 20 месяцев из-за его большого объема.

Напомним, в январе правительство уволило главу ГФС Романа Насирова, которого суд отстранил от должности еще в 2017 году. Сам экс-чиновник возмутился, что не смог выступить на заседании правительства и пообещал доказать неправомерность решения.

Насирова отстранили от должности руководителя ГФС в начале марта 2017 года, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн гривен.

10 ноября 2017 года отстраненному главе ГФС Насирову вручили обвинительный акт. По мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд грн, считают в САП.

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