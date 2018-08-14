РФ аннулировала лицензии Украины на недра в Крыму

В новом российском законе указано, что все украинские лицензии, выданные до аннексии полуострова в 2014 году, считаются недействительными.

Все украинские лицензии на пользование недрами в Крыму считаются недействительными panoramio.com

В России вступил в силу закон, согласно которому в аннексированном Крыму перестают действовать украинские лицензии на пользование недрами, а также вводится новый порядок их регистрации. Об этом сообщает ТАСС

Отмечается, что право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства РФ, принятому по результатам аукциона.

Также указано, что новый закон устанавливает такие же нормы предоставления лицензий в аннексированном Крыму, какие уже действуют на всей территории России.

Ранее сообщалось, что так называемые власти Крыма передали в федеральную собственность РФ последние два участка на острове Тузла, которые еще оставались в муниципальной собственности Керчи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet