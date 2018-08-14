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РФ аннулировала лицензии Украины на недра в Крыму

Комментариев: 1
В новом российском законе указано, что все украинские лицензии, выданные до аннексии полуострова в 2014 году, считаются недействительными.
Все украинские лицензии на пользование недрами в Крыму считаются недействительными
Все украинские лицензии на пользование недрами в Крыму считаются недействительными
panoramio.com
 
В России вступил в силу закон, согласно которому в аннексированном Крыму перестают действовать украинские лицензии на пользование недрами, а также вводится новый порядок их регистрации. Об этом сообщает ТАСС.
 
Отмечается, что право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства РФ, принятому по результатам аукциона. 
 
Также указано, что новый закон устанавливает такие же нормы предоставления лицензий в аннексированном Крыму, какие уже действуют на всей территории России.
 
Ранее сообщалось, что так называемые власти Крыма передали в федеральную собственность РФ последние два участка на острове Тузла, которые еще оставались в муниципальной собственности Керчи.
 

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Теги: Россия, Украина, Крым, лицензия, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР2018    14.08.2018, 06:33
Оценка:  -1
БРОКЕР2018
в первой половине прошлого века чумой был фашизм, а в нынешнем - рашизм
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