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Украина должна сократить расходы бюджета - Fitch

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Доход госбюджета вырос, но уровень дефицита все еще не вышел на показатель в 2,5% ВВП. В связи с этим стране придется сокращать расходы.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings назвало основные проблемные места Украины в сотрудничестве с МВФ
Рейтинговое агентство Fitch Ratings назвало основные проблемные места Украины в сотрудничестве с МВФ

Украине не решила два важных вопроса, прописанных в программе сотрудничества с МВФ. Речь идет о потенциальных изменениях в госбюджет-2018 и корректировке тарифов на газ для населения. Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства Fitch Ratings, сообщает во вторник, 14 августа Слово и Дело.

"Во втором квартале 2018 года показатели доходности госбюджета улучшились, но, вероятно, понадобится пересмотр уровня затрат для достижения целевого показателя дефицита", - отмечают аналитики агентства.

В частности, Fitch напоминает, что в июле украинское правительство еще на месяц оставил неизменными цены на газ для населения, и на данный момент переговоры с МВФ относительно формулы тарифов все еще продолжаются.

При этом в дальнейшем "возможны осложнения в переговорах по политическим соображениям", учитывая, что приближаются отопительный сезон и предстоящие в 2019 году выборы, отмечает Fitch.

Как ранее сообщало агентство, миссия Международного валютного фонда посетит Украину в период с 6 по 19 сентября.

Во время визита она обсудит последующие шаги, "включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечения развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста".

На прошлой неделе сообщилось, что Украина договорилась с МВФ о выделении очередного кредитного транша. Деньги могут выделить уже в сентябре.

 

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Теги: бюджет, газ, МВФ, Fitch, расходы, Дефицит бюджета, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Nesdeshniy    14.08.2018, 09:23
Оценка:  0
Nesdeshniy
Основную нагрузку на бюджет формирую социальные выплаты, зарплаты и пенсии, так что скоро эта группа населения почувствует "покращення вже сьогоднi"
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