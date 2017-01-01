На Донбассе сепаратист добровольно сдался полиции

Мужчина попросил своих родственников связаться с СБУ и помочь ему вернуться в Украину. Его судьбу решит суд.

Мужчина разочаровался в идеях сепаратистов и решил покинуть их ряды gettyimages.com

Возле линии разграничения на Луганщине сепаратист, служивший сначала в ЛНР, а потом в ДНР, сдался сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Луганской области.

Отмечается, что родственники сепаратиста связались с правоохранителями и сообщили, что он намерен вернуться на подконтрольную Киеву территорию по программе СБУ "Тебя ждут дома". Полицейские и сотрудники СБУ помогли мужчине пересечь серую зону и встретили 40-летнего уроженца Донецкой области неподалеку линии разграничения.

"Во время общения с полицейскими мужчина рассказал, что в декабре 2014 года он, из-за сложного материального положения и "благодаря" пропаганде РФ, вступил в одно из подразделений так называемой Народной милиции ЛНР в г. Алчевск. Во время службы мужчина занимался охраной складов" – говорится в сообщении.

Из-за разногласий с руководством боевик переехал в Донецк, где продолжил "службу" сначала в так называемом "комендантском взводе", а после вступил в ряды так называемых "внутренних войск ДНР". Во время службы мужчина разочаровался в идеях сепаратистов и решил покинуть их ряды и вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

"Дальнейшую судьбу мужчины решит суд" – подытожили в полиции.

Как сообщалось, в конце июля в Донецкой области другой сепаратист также добровольно сдался полиции.

Ранее в Бахмуте экс-боец ДНР сдался полиции. Бывший сепаратист решил использовать законную возможность освободиться от уголовной ответственности и сам пришел к полицейским.

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