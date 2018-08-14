В Полтаве пытались продать на убой сотни свиней с АЧС

Управлению защиты экономики в Полтавской области удалось предупредить факт поступления на рынок опасной продукции.

В Полтаве местные жители пытались продать на убой сотни свиней, зараженных АЧС. Управлению защиты экономики в Полтавской области удалось предупредить факт поступления на рынок опасной продукции. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает УНН со ссылкой на источники в ведомстве.

Как сообщается, должностные лица одного из Исследовательских хозяйств Полтавской области сбывали животных, больных африканской чумой свиней, в разные населенные пункты области.

Работники Управления проверили информацию.

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“В ходе проверки указанных сведений установлен автомобиль Mercedes-Benz, перевозивший 88 голов свиней. Как пояснил водитель автомобиля он поставлял свиней в один из ФЛП, однако подтверждающие документы по их перевозки отсутствовали. Установлено, что указанную партию свиней директором Государственного предприятия было реализовано за наличные средства в сумме 120 тыс. грн“, - говорится в сообщении.

В дальнейшем сотрудники Управления совместно со специалистами ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области провели осмотр свиней и изъяли образцы продукции. Результаты лабораторных исследований подтвердили факт заражения свиней АЧС.

“Следующей проверкой установлено, что общее количество зараженного вирусом поголовья свиней, находящихся на предприятии и какие должностные лица планировали реализовать за наличные, составляет 450 единиц. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ст. 251 УК Украины“, - добавили в Управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве собираются уничтожить почти 20 тысяч свиней из-за вспышки АЧС.