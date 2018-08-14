Украина купит канадских винтовок LRT-3 на $770 тысяч

Соглашение предусматривает поставку снайперских винтовок модели LRT-3, 0,50 калибра, а также послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.

Винтовки ожидаются осенью этого года mil.ua

Канадская компания PGW Defense Technologies готовится передать украинским военным снайперские винтовки на сумму 770 тысяч долларов. Об этом сообщил владелец компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд в интервью UATV.

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“Немало канадцев имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает схожие инициативы по защите потребностей своей Родины“, - сказал Спагруд.

Соглашение предусматривает поставку снайперских винтовок модели LRT-3, 0,50 калибра, а также послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.

По словам Спагруда, оружие, скорее всего, доставят уже осенью этого года.

Ранее в июле сообщалось, что канадская компания по производству оружия заключила контракт на поставку в Украину снайперских винтовок. Об этом заявил депутат от Консервативной партии Канады Джеймс Безан. По его словам, оставлось получить разрешение правительства Канады.

Напомним, в июне глава Министерства национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил о увеличении размера военной помощи Украине.