Украина купит канадских винтовок LRT-3 на $770 тысяч
Канадская компания PGW Defense Technologies готовится передать украинским военным снайперские винтовки на сумму 770 тысяч долларов. Об этом сообщил владелец компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд в интервью UATV.
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“Немало канадцев имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает схожие инициативы по защите потребностей своей Родины“, - сказал Спагруд.
Соглашение предусматривает поставку снайперских винтовок модели LRT-3, 0,50 калибра, а также послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.
По словам Спагруда, оружие, скорее всего, доставят уже осенью этого года.
Ранее в июле сообщалось, что канадская компания по производству оружия заключила контракт на поставку в Украину снайперских винтовок. Об этом заявил депутат от Консервативной партии Канады Джеймс Безан. По его словам, оставлось получить разрешение правительства Канады.
Напомним, в июне глава Министерства национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил о увеличении размера военной помощи Украине.