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Украина купит канадских винтовок LRT-3 на $770 тысяч

Комментариев: 5
Соглашение предусматривает поставку снайперских винтовок модели LRT-3, 0,50 калибра, а также послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.
Винтовки ожидаются осенью этого года
Винтовки ожидаются осенью этого года
mil.ua

Канадская компания PGW Defense Technologies готовится передать украинским военным снайперские винтовки на сумму 770 тысяч долларов. Об этом сообщил владелец компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд в интервью UATV.

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“Немало канадцев имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает схожие инициативы по защите потребностей своей Родины“, - сказал Спагруд.

Соглашение предусматривает поставку снайперских винтовок модели LRT-3, 0,50 калибра, а также послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.

По словам Спагруда, оружие, скорее всего, доставят уже осенью этого года.

Ранее в июле сообщалось, что канадская компания по производству оружия заключила контракт на поставку в Украину снайперских винтовок. Об этом заявил депутат от Консервативной партии Канады Джеймс Безан. По его словам, оставлось получить разрешение правительства Канады.

Напомним, в июне глава Министерства национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил о увеличении размера военной помощи Украине.

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Теги: Украина, Канада, оружие, снайпер, винтовка, LRT-3
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Комментариев (5)
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Woodbrother    14.08.2018, 11:51
Оценка:  -1
Woodbrother
Прекрасная вещь. Чего только не закупиш для дарагих рассиан.
*******    14.08.2018, 11:00
Оценка:  -2
*******
Ждем-с московитов которые в пух и прах разобьют эти винтовки ну и горящие ж-----опы
Hekkler    14.08.2018, 11:11
Оценка:  +2
Hekkler
А чего их разносить? Если вещь хорошая, то она хорошая. Но это канадские винтовки. А купить на оружейном рынке хорошее дорогое оружие - нет проблем, были бы деньги. А вот стоимость немного того - 7 500 баксов за штуку. По цене автомобиля.
Hekkler    14.08.2018, 11:17
Оценка:  +3
Hekkler
И не понятно зачем было закупать за такие деньги канадские винтовки если завод "Маяк" (разработчик миномета "Молот" разработал уникальную (без аналогів в світі) снайперску винтовку СГМ-12,7?))
Hekkler    14.08.2018, 10:58
Оценка:  0
Hekkler
В виде поддержки такой инициативы по защите мог бы и подарить.
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