В Днепре автомобиль слетел с моста

Автомобиль доставали с помощью лебедки спецавтомобиля. Водитель получил травмы.

В Днепре произошла авария с участием легкового автомобиля. Машина слетела с Кодацкого моста, водитель пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в ГСЧС Украины.

У водителя сломана нога unn.com.ua

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Инцидент случился 13 августа в 14:55. Легковой автомобиль, съехав с дороги, сбил ограждение и упал с насыпи моста на остров.

Пострадавшим в результате ДТП оказался 1974 года рождения, который был госпитализирован “скорой“ в городскую клиническую больницу №2 в отделение травматологии с ориентировочным диагнозом закрытый перелом правой голени и правой лодыжки.

К счастью, обошлось без жертв unn.com.ua

Спасатели вытащили машину лебедкой спецавтомобиля.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области произошло масштабное ДТП: есть жертвы.