В Луганской области боевик ЛДНР сдался полиции

Боевик захотел воспользоваться программой СБУ, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности.

Родственники боевика ДНР обратились в полицию и сообщили, что он хочет вернуться на подконтрольную Украине территорию по программе СБУ, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности.

Об этом в Facebook сообщает полиция Луганской области.

Отмечается, что полицейские и сотрудники СБУ помогли мужчине пересечь серую зону и встретили 40-летнего уроженца Донецкой области неподалеку от линии разграничения.

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Экс-боевик рассказал, что в декабре 2014 года он, в связи со сложным материальным положением и “благодаря“ пропаганде РФ, вступил в одно из подразделений так называемой “Народной милиции ЛНР“ в Алчевске, где охранял склады и места расположения подразделения.

По его словам, в мае 2015 года, через постоянные споры и драки с руководством он переехал в Донецк, где продолжил незаконную деятельность в так называемом “комендантском взводе“ местных бандформирований. Там он якобы охранял территорию части и выезжал в составе “патруля“ для проверки службы в других подразделениях боевиков.

По данным полиции, затем член незаконных вооруженных формирований вступил в ряды так называемых “внутренних войск ДНР“, но впоследствии “разочаровался в идеях боевиков“ и пожелал вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Родственники сдали правоохранителям боевика ДНР 0:00 / 03:17

Напомним, 12 августа украинские военные на Донбассе задержали гражданина России, который фотографировал позиции ВСУ на свой мобильный телефон.