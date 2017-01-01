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В Днепре похитили и затолкали в багажник мужчину

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Полиция задержала злоумышленников.
Злоумышленники задержаны полицией и находятся в СИЗО
Злоумышленники задержаны полицией и находятся в СИЗО
dp.npu.gov.ua

В городе Днепр правоохранители задержали троих мужчин, которые похитили четвертого и затолкали в багажник. Об этом во вторник, 14 августа, передает пресс-служба Нацполиции в Днепре. Сейчас правонарушители находятся в СИЗО.

Автомобиль “ВАЗ“, в багажнике которого может находиться человек, заметили патрульные полицейские на проспекте Слобожанском. Остановить его удалось после преследования во дворе жилого дома.

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Злоумышленники на данный момент находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские устанавливают причины конфликта между мужчинами и мотивы преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось что под Киевом в одном из реабилитационных центров незаконно удерживают людей.

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Теги: Днепр, похищение, багажник, полиция
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