В Днепре похитили и затолкали в багажник мужчину

Полиция задержала злоумышленников.

В городе Днепр правоохранители задержали троих мужчин, которые похитили четвертого и затолкали в багажник. Об этом во вторник, 14 августа, передает пресс-служба Нацполиции в Днепре. Сейчас правонарушители находятся в СИЗО.

Автомобиль “ВАЗ“, в багажнике которого может находиться человек, заметили патрульные полицейские на проспекте Слобожанском. Остановить его удалось после преследования во дворе жилого дома.

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Злоумышленники на данный момент находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские устанавливают причины конфликта между мужчинами и мотивы преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось что под Киевом в одном из реабилитационных центров незаконно удерживают людей.