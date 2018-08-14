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"Поработать по Москве": новое украинское оружие взволновало росТВ

Комментариев: 10
Пропагандисты из Россия 1 "зацепились" за фрагмент ролика с выступлением советника Порошенко.
Бирюков рассказал о украинском оружии способном поразить Москву
Бирюков рассказал о украинском оружии способном поразить Москву
facebook.com/yuri.biriukov

Кремлевские пропагандисты канала Россия 1 крайне нервно отреагировали на новейшее оружие Украины, которое будет продемонстрировано 24 августа во время парада ко Дню Независимости в Киеве. 

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Ажиотаж вызвал анонс советника президента Украины, помощника министра обороны Юрия Бирюкова о машине, которая в случае необходимости может “поработать по Москве“ с определенной точки страны.

Фрагмент ролика с выступлением украинца продемонстрировали в эфире пропагандистской программы 60 минут и сопроводили его насмешливыми комментариями, пытаясь скрыть обеспокоенность появлением нового мощного оружия.

Сам же Бирюков позднее в Facebook высмеял пропагандистов и с сарказмом подчеркнул, что россияне не только смотрят его видеоролики в сети, но даже конспектируют и воруют их.

Напомним, 10 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов представил на Житомирском полигоне ВСУ новую мощную самоходную гаубицу Богдана.

Во время испытаний новой гаубицы, Турчинов посоветовал врагам Украины хорошо запомнить его.

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Теги: оружие, Богдана, росТВ, Бирюков
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Комментариев (12)
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*******    14.08.2018, 13:42
Оценка:  0
*******
Вот обсосы, лучше бы про проблемы в РФ свои пЕрдачи делали
diver117    14.08.2018, 13:24
Оценка:  +2
diver117
Это те, что про распятых мальчиков и съеденых снегирей вещали?
Канал для полных идиотов-путинолюбов
Логика    14.08.2018, 13:44
Оценка:  0
Логика
тебя не смущает то что этим фейкм уже четыре года? в то время как по родному тв каждый день кормят и кормят фечиной
Колишній-східняк    14.08.2018, 12:45
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Когда гопник знает, что может безнаказанно бить, это одно. А когда он узнает, что могут и ему навалять, это - совсем другое.
Woodbrother    14.08.2018, 12:17
Оценка:  +5
Woodbrother
В чем проблема ? Идет война, бомбардировка москвы очень оздоровит мировозрение у рассиан. Они сразу почуствуют на своей шкуре свой родной поганый русский мир.
Логика    14.08.2018, 12:19
Оценка:  -4
Логика
идет? не слышал что бы ее объявили... вот торговля полным ходом xD
Coюзник    14.08.2018, 12:27
Оценка:  +6
Coюзник
А что ты слышишь кроме своего Путина???
Колишній-східняк    14.08.2018, 12:38
Оценка:  +5
Колишній-східняк
А еще он слышит голоса...
Vladimirovich198    14.08.2018, 13:35
Оценка:  -2
Vladimirovich198
Смелость без благоразумия — только особый вид трусости. (Сенека)
*******    14.08.2018, 12:12
Оценка:  +8
*******
Горите пуканы, горите...))))
Логика    14.08.2018, 12:18
Оценка:  -10
Логика
ааа знаем знаем этого советника))) тот что в фб постил "общаги строить мы не бросим 1488" странненько это все,учитывая национальность презика
Логика    14.08.2018, 12:42
Оценка:  -8
Логика
извеняюсь,нацик этот писал не строить а стримить* куда ж там строить
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