"Поработать по Москве": новое украинское оружие взволновало росТВ

Пропагандисты из Россия 1 "зацепились" за фрагмент ролика с выступлением советника Порошенко.

Кремлевские пропагандисты канала Россия 1 крайне нервно отреагировали на новейшее оружие Украины, которое будет продемонстрировано 24 августа во время парада ко Дню Независимости в Киеве.

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Ажиотаж вызвал анонс советника президента Украины, помощника министра обороны Юрия Бирюкова о машине, которая в случае необходимости может “поработать по Москве“ с определенной точки страны.

Фрагмент ролика с выступлением украинца продемонстрировали в эфире пропагандистской программы 60 минут и сопроводили его насмешливыми комментариями, пытаясь скрыть обеспокоенность появлением нового мощного оружия.

Сам же Бирюков позднее в Facebook высмеял пропагандистов и с сарказмом подчеркнул, что россияне не только смотрят его видеоролики в сети, но даже конспектируют и воруют их.

Напомним, 10 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов представил на Житомирском полигоне ВСУ новую мощную самоходную гаубицу Богдана.

Во время испытаний новой гаубицы, Турчинов посоветовал врагам Украины хорошо запомнить его.