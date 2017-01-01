У жителя Днепропетровской области нашли дома гранатометы

Оружие и боеприпасы находились в домовладении местного жителя в селе Николаевка Павлоградского района.

В Днепропетровской области правоохранители изъяли из незаконного оборота арсенал оружия. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 14 августа.

“В ходе обыска сотрудники Павлоградского ОП и СБУ обнаружили два ручных противотанковых гранатомета, две гранаты РГД-5, выстрел гранатометный и 138 патронов к автомату Калашникова“, – говорится в сообщении.

Боеприпасы направлены на экспертизу dp.npu.gov.ua

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Оружие и боеприпасы находились в домовладении местного жителя в селе Николаевка Павлоградского района.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по стаье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что возле дома в Харьковской области нашли гранату.