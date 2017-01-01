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Генштаб обяжет волонтеров ООС получать аккредитацию

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Для получения аккредитации волонтерам необходимо будет предоставить свои данные и пройти проверку.
В Генштабе возьмут под контроль деятельность волонтеров на Донбассе
В Генштабе возьмут под контроль деятельность волонтеров на Донбассе
Korrespondent.net

Волонтерам, желающим работать ездить с помощью в зону проведения ООС необходимо будет получить аккредитацию. Об этом сказал начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Алексей Ноздрачев в интервью изданию Голос Украины.

По его словам, уже разработан проект инструкции по аккредитации волонтерской деятельности в зоне ООС и после общественного обсуждения он будет принят командованием операции.

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“Этот проект документа определяет порядок организации аккредитации, допуска (пропуска) волонтеров во время предоставления ими волонтерской помощи ВСУ и другим силовым и госструктурам, которые задействованы в ООС на территории Донецкой и Луганской областей“, - сообщил начальник управления.

Будет введена необходимость получения аккредитации для волонтеров, желающих работать в зоне боевых действий. Для аккредитации они будут обязаны предоставить командованию ООС свои персональные данные и пройти проверку.

Кроме того, волонтер может быть лишен аккредитации в случае незаконной передачи противнику информации о позициях ВСУ или недостойного поведения в зоне ООС.

Кроме того, Генштаб намерен создать реестр волонтеров и вести учет поставляемого ими в войска имущества.

Напомним, ранее волонтер показал точный выстрел снайпера под пулеметным огнем боевика.

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Теги: волонтеры, ВСУ, Генштаб, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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