Пробивает метровую броню: Турчинов назвал преимущества украинского оружия

По словам секретаря СНБО, новое украинское оружие способно пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что новые украинские ракетные комплексы по своим боевым возможностям лучше российских аналогов.

Во время пребывания на Государственном предприятии ГККБ Луч, Турчинов осмотрел новые разработки и технологии изготовления современной ракетного оружия. По его словам, конструкторское бюро Луч стало ведущим разработчиком в Украине широкого спектра современных ракетных комплексов, сообщает пресс-служба СНБО.

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“В Украине и далеко за ее пределами известны мощные эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы Скиф, Стугна, Корсар, Сармат, Барьер и другие“, - сказал он.

Турчинов добавил, что указанные ракетные комплексы “эффективно уничтожают вражеские цели на фронте и пользуются заслуженным уважением и спросом на внешних рынках вооружений“. Кроме того, он отметил, что ракеты Луча с высокой точностью поражают бронированную технику противника и “могут пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия“.

Секретарь СНБО осмотрел в цехах предприятия технологические линии, обеспечивающие производство нового мощного украинского ракетного комплекса Ольха, а также новой украинской крылатой ракеты Нептун.

Турчинов также провел совещание с участием руководства Укроборонопрома и ГККБ Луч, на котором обсуждались новые задачи по реализации утвержденной СНБО Национальной ракетной программы. В частности, обсуждались вопросы новых разработок реактивных систем залпового огня, противовоздушных ракетных комплексов и другие приоритетные задачи, необходимые для надежной защиты страны.

Напомним, 10 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов представил на Житомирском полигоне ВСУ новую мощную самоходную гаубицу Богдана.

Во время испытаний новой гаубицы, Турчинов посоветовал врагам Украины хорошо запомнить его.