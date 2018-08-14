В Украине арестован белорус, воевавший за ДНР

Мужчина входил в состав батальона Сомали и участвовал в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году.

Правоохранители задержали гражданина Беларуси, который с 2014 года воевал против ВСУ в составе батальона Сомали ДНР. Ему выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ноября 2014 года 30-летний гражданин Республики Беларусь вступил в ряды сепаратистов ДНР. Получив звание старший сержант, мужчина начал военную службу в 1 отдельном танковом батальоне Сомали в должности командира танка, за что ежемесячно получал денежное вознаграждение.

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Также он принимал активное участие в ведении боевых действий против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО на территории Донецкой области: в частности, принимал непосредственное участие в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году.

В том же 2015 году белорус покинул службу, однако в 2017 году вернулся и был зачислен в одну из воинских частей ДНР, в составе которой он принимал активное участие в вооруженных столкновениях с Вооруженными силами Украины.

10 августа 2018 мужчина прибыл на территорию Украины, где был разоблачен и задержан.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Луганской области боевик ЛДНР сам сдался полиции.