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Как в Бухенвальде: родители морили голодом 4-летнего сына

Комментариев: 7
Ребенок весил всего семь килограммов вместо положенных шестнадцати.
Сколько ребенок голодал, врачи пока сказать не могут
Сколько ребенок голодал, врачи пока сказать не могут
pravda-kr.com.ua

В Новоукраинке родители морили голодом 4-летнего сына. Служба по делам детей Новоукраинского городского совета забрала из многодетной семьи мальчика, который в четыре года весил всего семь килограммов, сообщает Кировоградская правда.

Сообщается, что педиатр и патронажная медсестра осматривали в этой семье десятимесячную девочку и увидели изможденного четырехлетнего мальчика. Они хотели забрать его в больницу, но родители категорически отказались.

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“Мы сразу поехали к семье, но в дом нас не пустили. Пришлось обратиться в полицию и прокуратуру. Правоохранители в свою очередь обратились в суд за санкцией“, - рассказал начальник службы по делам детей.

Семья, в которой воспитываются еще три девочки 2008, 2012 и 2017 года, раньше не стояла на учете и сигналов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не поступало. Другие дети находились в визуально удовлетворительном состоянии.

Полиция открыла уголовное производство по статье - злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Решается вопрос о лишении родительских прав.

Сколько ребенок голодал, врачи пока сказать не могут. На данный момент угрозы жизни ребенку нет.

Напомним, в июле в Сумской области отец до смерти избил четырехлетнюю девочку за отказ есть на ужин картошку с хлебом. Мать покрывала преступление. 

 

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Теги: Новоукраинка, ребенок, голод, многодетная семья
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Комментариев (7)
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Конфузий    14.08.2018, 14:53
Оценка:  +2
Конфузий
Странно все это как-то. 3 девочки нормальные, а мальчика довели до такого состояния. Что-то тут не так.
QWERTY80    14.08.2018, 14:51
Оценка:  -2
QWERTY80
Моральные уроды. Но чё за страна где детям нечего жрать.
Пролисок    14.08.2018, 14:37
Оценка:  +2
Пролисок
Таких родителей публично вешать.
Vesna_Krasna4    14.08.2018, 14:33
Оценка:  +3
Vesna_Krasna4
Бедный ребенок, тут животинку жалеешь, а они собственную кровинку жуткой пыткой убивают(((((
FeCКрысаизбана    14.08.2018, 14:27
Оценка:  +3
FeCКрысаизбана
Теперь бы родителей поморить голодом как в в Бухенвальде.
dimasvetik    14.08.2018, 14:27
Оценка:  +4
dimasvetik
это изверги а не родители! таких пи..дить нада!
Пролисок    14.08.2018, 14:38
Оценка:  +1
Пролисок
Твои п дители рвали толпой рот переселенцу за русский язык ,а тут целое село смотрело спокойно 4 года,как ребёнка голодом морят!!
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