Как в Бухенвальде: родители морили голодом 4-летнего сына

Ребенок весил всего семь килограммов вместо положенных шестнадцати.

Сколько ребенок голодал, врачи пока сказать не могут pravda-kr.com.ua

В Новоукраинке родители морили голодом 4-летнего сына. Служба по делам детей Новоукраинского городского совета забрала из многодетной семьи мальчика, который в четыре года весил всего семь килограммов, сообщает Кировоградская правда.

Сообщается, что педиатр и патронажная медсестра осматривали в этой семье десятимесячную девочку и увидели изможденного четырехлетнего мальчика. Они хотели забрать его в больницу, но родители категорически отказались.

Читай также: В Харькове посадили соцработницу, допустившую смерть ребенка от голода и побоев

“Мы сразу поехали к семье, но в дом нас не пустили. Пришлось обратиться в полицию и прокуратуру. Правоохранители в свою очередь обратились в суд за санкцией“, - рассказал начальник службы по делам детей.

Семья, в которой воспитываются еще три девочки 2008, 2012 и 2017 года, раньше не стояла на учете и сигналов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не поступало. Другие дети находились в визуально удовлетворительном состоянии.

Полиция открыла уголовное производство по статье - злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Решается вопрос о лишении родительских прав.

Сколько ребенок голодал, врачи пока сказать не могут. На данный момент угрозы жизни ребенку нет.

Напомним, в июле в Сумской области отец до смерти избил четырехлетнюю девочку за отказ есть на ужин картошку с хлебом. Мать покрывала преступление.