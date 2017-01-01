Вооруженные провокации РФ могут начаться в любой момент - МВОТ

Провокации со стороны Азовского моря является вполне возможным, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Для начала провокаций достаточно, чтобы "Путин встал не стой ноги" mil.ru

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что военные провокации со стороны Российской Федерации могут случиться в любой момент, за исключением нескольких последующих дней, поскольку глава РФ Владимир Путин отправляется на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, в такие дни обычно наблюдается затишье. В других случаях достаточно всего лишь, чтобы “Путин проснулся не с той ноги“, передает Обозреватель.

“Но мы знаем количество бронетехники, количество автомобилей, количество людей в так называемых первом и втором армейском корпусах. Знаем, что они готовятся, проводятся обучения, доукомплектование и тому подобное. Поэтому в любой момент может начаться. Это наша реальность. Мы каждый день последние четыре года живем в этом состоянии“, - заявил Грымчак.

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Заместитель министра считает, что вариант вооруженных провокаций со стороны Азовского моря также вполне возможен. Он обратил внимание на то, что полтора месяца назад на побережье Азовского моря проводились украинские военные учения: была задействована бронетехника, морская пехота, артиллерия.

По его мнению, главным российским сценарием в Украине сегодня является попытка смены власти на выборах - как президентских, так и парламентских.

Новой же волны “зеленых человечков“ бояться не стоит, заявил он. “Зеленые человечки закончились в 2014 году. Мы уже давно другая страна, не та, которая была в 2014 году. И извините, я не думаю, что сегодня у наших военных будут какие-то сомнения: стрелять или не стрелять в зеленых человечков. Поэтому это маловероятно“, - добавил Грымчак.

Напомним, 14 августа экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Путин хочет “надавить“ на Украину, блокируя Азовское море, с целью получить водоснабжение во временно оккупированный Крым.

Ранее, 12 августа, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина рассматривает силовой сценарий разблокирования ситуации в Азовском море.